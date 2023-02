Probabile formazione Milan: cambio tattico per Pioli, un dubbio a centrocampo

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Dopo la pesante sconfitta per 2-5 a San Siro contro il Sassuolo di Dionisi, i rossoneri, che non trovano il successo da ben sei partite, affronteranno l'Inter, match valido per la ventunesima giornata del campionato di Serie A. La squadra di Pioli è a caccia dei tre punti, e riprendersi nel derby sarebbe la tanto attesa scossa per dire la parola fine ad un periodo nerissimo. Si va verso un cambio tattico, passando dal 4-2-3-1 al 4-3-3.

Per quanto riguarda la linea difensiva sono poche le opzioni per Stefano Pioli: ci sarà ancora capitan Calabria sulla destra, mentre in mezzo alla difesa, e davanti a Tatarusanu, dovrebbe rivedersi la coppia formata da Kjaer e Kalulu. A sinistra presente un Theo Hernandez da ritrovare dopo le bruttissime uscite contro Lazio e Sassuolo.

A centrocampo Krunic e Tonali sono sicuri di una maglia da titolari, mentre Messias, Vranckx e Pobega si contendono l'ultimo posto nel centrocampo a tre che Stefano Pioli vuole proporre per evitare di non ritrovarsi in inferiorità numerica in mezzo al campo. In attacco, invece, verso la conferma il tridente formato da Rafael Leao, Olivier Giroud e Alexis Saelemaekers.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-3-3)

1 Tatarusanu

2 Calabria, 20 Kalulu, 24 Kjaer, 19 Theo

30 Messias, 8 Tonali, 33 Krunic

56 Saelemaekers 9 Giroud 17 Leao

All. Pioli

A disp.: 83 Mirante, 77 Vasquez, 21 Dest, 5 Ballo-Tourè, 28 Thiaw, 46 Gabbia, 40 Vranckx, 30 Pobega, 14 Bakayoko, 7 Adli, 30 Messias, 10 Diaz, 22 Lazetic, 27 Origi, 12 Rebic, 90 De Ketelaere.

Ballottaggi:

Messias 40% - Pobega 30% - Vranckx 30%



Diffidati: Calabria,

Squalificati: /

Indisponibili: Maignan, Tomori, Florenzi, Ibrahimovic, Bennacer

SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: MASSA

Assistenti: BINDONI – IMPERIALE

IV uomo: SOZZA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: FABBRI

DOVE VEDERE MILAN-SASSUOLO

Ore: 20:45

TV: DAZN

Web: www.milannews.it