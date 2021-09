Probabile formazione Milan: chance per Daniel Maldini, a centrocampo Tonali dal 1'

Alle ore 15:00 di domani andrà in scena Spezia-Milan, match valido per la sesta giornata di Serie A che sarà trasmesso da DAZN. Nella giornata odierna mister Pioli ha dichiarato in conferenza stampa di aver recuperato sia Davide Calabria che Olivier Giroud, entrambi convocati per la trasferta ligure. Al netto delle assenze, che rimangono comunque tante (Ibrahimovic, Kjaer, Florenzi, Krunic, Messias, Bakayoko, Plizzari), queste sono le possibili scelte del tecnico rossonero per affrontare al meglio la squadra guidata da Thiago Motta.

OCCASIONE MALDINI - La novità più importante riguarda il ruolo di trequartista: in mattinata è stato provato Maldini al posto di Brahim Diaz, è quindi molto probabile che per Daniel possa arrivare la prima presenza da titolare in Serie A. Sugli esterni spazio a Saelemaekers e Leao, entrambi molto in forma. Giroud comincerà inizialmente dalla panchina, quindi da punta centrale ci sarà ancora una volta Ante Rebic.

ANCORA SANDRO - Sicuramente tra i più in forma in questo avvio di stagione, Sandro Tonali corre verso un'altra maglia da titolare. Di fianco al numero 8 tornerà Kessie, tenuto a riposo contro il Venezia nella serata di mercoledì. Panchina per Bennacer, pronto a far rifiatare uno dei due mediani.

RIECCO FIK - La certezza è Mike Maignan: il portiere rossonero sta vivendo al meglio il suo avvio di avventura in rossonero e anche domani sera sarà lui a difendere i pali della porta del Milan. Recupera Calabria, ma il rientro sarà graduale: sulla destra ancora spazio a Pierre Kalulu. Torna Tomori tra i titolari dopo il turno di riposo contro i lagunari, sarà affiancato da capitan Romagnoli, così come torna Theo Hernandez sulla fascia sinistra: il francese è stato devastante contro il Venezia, per lui assist e gol.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Theo; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Maldini, Leao; Rebic.