Probabile formazione Milan: cinque cambi per Pioli rispetto al match contro il Bologna

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Milan di mister Stefano Pioli è pronto a scendere di nuovo in campo a due giorni dal match di San Siro contro il Bologna. I rossoneri, infatti, domani alle ore 18:30 affronteranno al Mapei Stadium, teatro della cerimonia scudetto dello scorso anno, il Sassuolo di Alessio Dionisi. Ed il tecnico del Diavolo opterà per diversi cambi di formazione in modo da dare respiro ad alcuni giocatori in vista dell'Inter - inoltre, il mister dovrà fare a meno di Ante Rebic (per problemi alla schiena) e, a scopo precauzionale, di Divock Origi (per una lieve infiammazione). Per l'esattezza, la rivoluzione rossonera dovrebbe contare di cinque elementi rispetto alla gara contro i felsinei.

TORNA SIMON KJAER - Davanti al solito Mike Maignan, tornerà a guidare la difesa dal primo minuto Simon Kjaer. Accanto a lui ci sarà Fikayo Tomori, con Pierre Kalulu che quindi avrà un turno di riposo. A sinistra Theo Hernandez ed a destra spazio ad Alessandro Florenzi, con Capitan Calabria che tirerà fiato in vista del derby di sabato.

POBEGA, SAELEMAEKERS E DIAZ DAL 1' - In mediana Stefano Pioli opterà per un cambio, dando spazio all'ex-Torino Tommaso Pobega. Ad agire con l'italiano ci sarà Ismael Bennacer, reduce da un inizio di campionato straripante. Panchina, invece, per Sandro Tonali. Dietro ad Olivier Giroud, scelta obbligata di questa partita viste le assenze di Rebic ed Origi, agiranno Rafael Leao, Brahim Diaz (che tornerà titolare dopo la panchina contro il Bologna) ed Alexis Saelemaekers.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Pobega, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leao, Giroud. All.: Stefano Pioli.

Ballottaggi: /

Indisponibili: Ibrahimovic, Krunic, Origi, Rebic.