Probabile formazione Milan - Conti e Leao titolari, Caldara ancora out

Domani alle 20.45 si giocherà Roma-Milan, 9a giornata della Serie A 2019/2020, la seconda sulla panchina rossonera per Stefano Pioli, che vivrà all'Olimpico la prima trasferta da allenatore del Milan. La classifica del Diavolo è ancora molto negativa, costituita dal 12° posto in classifica, con 10 punti conquistate in 8 giornate.

RICONFERMA CONTI, CALDARA ANCORA OUT - A difendere i pali rossoneri ci sarà come di consueto Gigio Donnarumma, che in settimana ha festeggiato i 4 anni dalla sua prima presenza in rossonero. Sulla fascia destra riconfermato Conti, che prende il posto a Calabria, che torna a disposizione dopo la squalifica. Confermati anche capitan Romagnoli, Mateo Musacchio e Theo Hernandez. Un tendine ancora infiammato trattiene Caldara dall'essere a disposizione per mister Pioli nella trasferta romana.

ANCORA BIGLIA IN REGIA, C'E' PAQUETA' - Le chiavi del centrocampo saranno affidate ancora a Lucas Biglia, che nella partita contro il Lecce non ha brillato, ma che il nuovo allenatore conosce bene. Accanto all'ex Lazio ci saranno lo strapotere fisico di Kessie e la qualità di Lucas Paquetá.

TRIDENTE CONFERMATO - In attacco ci saranno ancora Suso e Calhanoglu sulle fasce con Leão al centro. Movimenti, imprevedibilità, grande atletismo ed un'altrettanto tecnica di base sono le sue caratteristiche principali. Piatek, poco brillante nelle ultime uscite partirà ancora in panchina. Confermato Calhanoglu esterno sinistro, dopo aver giocato una della partita migliore da quando è al Milan propro in quella posizione, lanno scorso. Un'occasione importante per il giocatore turco che vuole sicuramente guadagnare la fiducia del suo nuovo allenatore. Confermato Suso, lo spagnolo è ancora alla ricerca della miglior condizione fisica.

Ecco di seguito il probabile XI:

Milan (4-3-3): Donnarumma, Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Biglia, Paquetá; Suso, Leão, Calhanoglu.