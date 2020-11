Probabile formazione Milan: Dalot al posto di Calabria. Sulla trequarti spazio a Castillejo, Brahim e Krunic

Dopo l'importantissima vittoria contro l'Udinese in campionato, il Milan si riaffaccia all'Europa League per l’importante match contro il Lille. La partita con l'Udinese è stata un'importante prova di maturità che ha sottolineato lo spirito combattivo della rosa rossonera ma anche la stanchezza di alcuni interpreti. In questo senso, sia per ragioni tattiche che di turnover, il tecnico emiliano opererà alcuni cambi rispetto alla formazione di domenica mantenendo tuttavia il solito e rassicurante assetto tattico (4-2-3-1).

DALOT UNICO CAMBIO - Il reparto che ha visto meno cambi di formazione, in questo inizio di stagione, è stata la difesa. Stefano Pioli, infatti, tra emergenze e certezze ha schierato quasi sempre gli stessi uomini. In questo senso il quartetto rossonero recente è formato da Calabria, Romangoli, Kjaer e Theo Hernandez. Nella gara di domani, complice un piccolo problema fisico per Calabria, Dalot prenderà il posto del numero 2 rossonero mantenendo comunque un' unità ben visibile.

LA COPPIA DI GLASGOW - L’efficiente mediana rossonera formata da Bennacer e Kessie non partirà titolare. Dopo la dispendiosa gara con l'Udinese, Pioli ri-opterà per la coppia vista al Celtic Park di Glasgow formata da Tonali e l'ivoriano. Il centrocampista ex Brescia dovrà confermare quanto di buono mostrato nelle recenti gare con Sparta Praga e Udinese mentre Kessiè dovrà fornire l'ennesima prestazione sontuosa in mezzo al campo.

GRANDI ROTAZIONI - Momentaneamnte in abbondanza, l'attacco rossonero può essere disegnato e ridisegnato da Stefano Pioli e così sarà anche contro il Lille. Nella gara contro i francesi il tecnico emiliano riporrà la propria fiducia nel quartetto visto al Celtic Park. Dietro all'instancabile Ibrahimovic, alla ricerca del primo gol ai gironi, ci sarà spazio per Castillejo, Brahim e Krunic che dovranno replicare l'ottima prestazione scozzese. Di seguito la probabile formazione rossonera:

Milan (4-2-3-1): Donnarumma G.; Dakot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Castillejo; Brahim; Krunic, Ibrahimovic.