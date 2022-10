Probabile formazione Milan: De Ketelaere out? Ipotesi Gabbia, Theo da capitano

MilanNews.it

Dopo la sconfitta contro il Chelsea, il Milan cerca di rimettersi subito in carreggiata vittoria ospitando, in un San Siro sold-out, la Juventus di Massimiliano Allegri, nella sfida valida per la nona giornata di Serie A ed in programma domani alle 18:00.

Rispetto a mercoledì, Stefano Pioli recupera Theo Hernandez: il terzino francese sarà, dunque, titolare sulla fascia sinistra e indosserà la fascia di capitano al braccio, completando un reparto difensivo ancora orfano di Maignan, Calabria e Kjaer; sicuri del posto Tomori e Kalulu, con il 20 francese che scalerebbe a destra in caso di vittoria di Gabbia nel ballottaggio con Dest. A centrocampo dovrebbe essere confermata la coppia Tonali-Bennacer. Davanti Giroud di punta supportato da Leao a sinistra, Krunic adattato a destra e uno tra De Ketelaere e Brahim Diaz al centro. In panchina e a disposizione Rebic e Origi.



LA PROBABILE FORMAZIONE



Tatarusanu

Kalulu Gabbia Tomori Theo

Tonali Bennacer

Krunic De Ketelaere Leao

Giroud



Ballottaggi: De Ketelaere-Brahim (49-51), Dest-Gabbia (49-51)



Squalificati: /

Indisponibili: Maignan, Calabria, Florenzi, Kjaer, Messias, Saelemaekers, Ibrahimovic