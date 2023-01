Probabile formazione Milan: De Ketelaere titolare, c'è Saelemaekers a destra

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la pesante sconfitta per 4-0 a Roma contro la Lazio, Mister Pioli vuole archiviare questro inizio 2023 completamente da dimenticare e per provare a farlo sfiderà il Sassuolo di Mister Dionisi. Per la gara contro i neroverdi, il Diavolo dovrà fare a meno di FIkayo Tomori, che rimarrà ai box a causa di una lesione di un muscolo rotatore dell'anca sinistra.

Per quanto riguarda la linea difensiva sono poche le opzioni per Stefano Pioli: Calabria, dopo lo spavento per il brutto contatto con Basic, sarà titolare a destra, mentre a sinistra torna Theo Hernandez. In mezzo alla difesa ci saranno Pierre Kalulu e Simon Kjaer.

A centrocampo dovrebbe rivedersi dal primo minuto Tomasso Pobega, in vantaggio su Rade Krunic, tornato a disposizione già nella trasferta di Roma, a causa dell'assenza di Ismael Bennacer, che rimarrà a Milano per squalifica. Grande dubbio sulla trequarti e in attacco: Leao e Saelemaekers vanno verso la titolarità, mentre aumentano le chance di vedere De Ketelaere dietro all'unica punta che dovrebbe essere ancora Olivier Giroud, ma non è da escludere un possibile virata su uno tra Origi e Rebic.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1)

1 Tatarusanu

2 Calabria, 20 Kalulu, 24 Kjaer, 19 Theo

8 Tonali, 32 Pobega

56 Saelemaekers, 90 De Ketelaere, 17 Leao

9 Giroud

All. Pioli

A disp.: 83 Mirante, 77 Vasquez, 21 Dest, 5 Ballo-Tourè, 28 Thiaw, 46 Gabbia, 40 Vranckx, 33 Krunic, 14 Bakayoko, 7 Adli, 30 Messias, 10 Diaz, 22 Lazetic, 27 Origi, 12 Rebic.

Ballottaggi:

Giroud 50% - Origi 25% - Rebic 25%

Pobega 60% - Krunic 30% - Vranckx 10%

De Ketelaere 70% - Diaz 30%

Diffidati: /

Squalificati: Bennacer

Indisponibili: Maignan, Tomori, Florenzi, Ibrahimovic.

SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Giua

Assistenti: Rossi-Perrotti

Quarto uomo: Marchetti

Var: Banti

Avar: Dionisi

DOVE VEDERE MILAN-SASSUOLO

Ore: 20:45

TV: DAZN, Sky Sport

Web: www.milannews.it