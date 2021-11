Probabile formazione Milan: derby da Tonali e Ibra, Krunic in vantaggio su Diaz

Manca un giorno esatto al fischio d'inizio del derby di Milano, in programma domani alle 20:45 allo stadio di San Siro. Stefano Pioli si affiderà, ovviamente, al consueto 4-2-3-1: tornano a disposizione Rebic, Florenzi e Ballo-Touré, mentre salteranno la sfida lo squalificato Theo Hernandez e gli infortunati Maignan, Messias e Plizzari.

In porta ci sarà Tatarusanu, confermato dopo le ultime buone prestazioni. Tre quarti di difesa sarà composta dai titolari designati: Calabria a destra con Tomori e Kjaer al centro. Nel ruolo dello squalificato Theo, dovrebbe giocare Ballo-Touré che ha recuperato dal problema alla caviglia accusato dopo la trasferta di Bologna; resta in preallarme, nel caso ci siano problemi dell'ultimo giorno, Pierre Kalulu.

A centrocampo torna Kessie titolare, affiancato da Tonali che è in vantaggio nel ballottaggio con Bennacer. Sulla trequarti scontata la presenza degli esterni Leao e Saelemakers, mentre al centro Krunic e Brahim Diaz si giocano la maglia con il bosniaco favorito, per qualità tattiche in fase di contenimento e condizione fisica, sullo spagnolo. Di punta è praticamente certa la titolarità di Ibrahimovic; in panchina Giroud così come il rientrante Rebic.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo-Touré; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Krunic, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli

PROBABILE FORMAZIONE INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. All. S. Inzaghi