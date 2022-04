Probabile formazione Milan: derby decisivo con i titolari. Ok Calabria, Kessie su Brozovic

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Per il quarto derby stagionale - decisivo per la qualificazione alla finale di Coppa Italia dopo lo 0-0 dell'andata nel San Siro rossonero - Stefano Pioli si affiderà all'undici titolare che più spesso si è visto nelle ultime settimane.

Qualche indicazione è arrivata dalla conferenza e dalla rifinitura odierna: Davide Calabria si è allenato e sarà regolarmente a disposizione con la fascia di capitano al braccio, mentre Brahim Diaz si accomoderà in panchina per favorire la titolarità da trequartista centrale di Kessie, più abile dello spagnolo nello schermare Brozovic. Per il resto formazione confermata con Giroud di punta, Leao a sinistra e il duo Tonali-Bennacer in mediana; variazione prevista a destra, con Messias in vantaggio su Saelemaekers. Panchina per Rebic.

IL PROBABILE 11

Maignan

Calabria Kalulu Tomori Theo Hernandez

Tonali Bennacer

Messias Kessie Leao

Giroud

Ballottaggi: Messias-Saelemaekers (70-30)

Diffidati: Saelemaekers

Squalificati: /

Indisponibili: Kjaer, Ibrahimovic, Florenzi, Romagnoli