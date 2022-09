Probabile formazione Milan: due ballottaggi per Pioli in vista del Salisburgo

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Champions League è tornata! Dopo il successo nel derby, (3-2) i rossoneri scendono subito in campo nella prima notte europea contro il Salisburgo, gara valida per il primo turno del girone di Champions, dove i rossoneri affronteranno anche Chelsea e Dinamo Zagabria. Rispetto alla gara contro l'Inter, Stefano Pioli non stravolgerà la formazione, confermando almeno nove undicesimi della formazione vista sabato sera. Sono due i ballottaggi per domani: l'esterno destro, con Saelemaekers in vantaggio su Messias, e il trequartista, con De Ketelaere in vantaggio su Brahim Diaz.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1)

Maignan

Calabria (C) Kalulu Tomori Theo Hernandez

Tonali Bennacer

Messias De Ketelaere Leao

Giroud



Ballottaggi: Saelemaekers-Messias (70-30), De Ketelaere-Brahim Diaz (70-30)



Squalificati: /

Indisponibili: Rebic, Krunic, Florenzi