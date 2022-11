Probabile formazione Milan: due cambi obbligati, ballottaggio sulla trequarti

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Vigilia di Cremonese-Milan, penultima gara ufficiale prima dell'incosueta sosta novembrina per il Mondiale qatariota. Punti importantissimi per rimanere attaccatti alla testa della classifica a concludere al meglio un 2022 di altissimo livello. Mister Pioli, al netto di squalifiche ed assenze, schiererà la miglior formazione possibile. Andiamola a vedere nel dettaglio:

BALLOTTAGGI E SQUALIFICHE - Giroud, espulso per doppia ammonizione contro lo Spezia, è squalificato e non ci sarà: al suo posto Divock Origi. Dietro il belga, sulle fasce, spazio a Rafael Leao e Junior Messias. Dubbio sulla trequarti, con Diaz in ballottaggio con Charles De Ketelaere: al momento è in vantaggio lo spagnolo con la numero 10 sulle spalle.

INSOSTITUIBILI - A centrocampo torna la coppia Bennacer-Tonali, i veri insostituibili di questo Milan: con i due in campo la squadra rossonera offre tutt'altra efficacia. Vranckx, Krunic e Pobega in panchina, pronti a subentrare.

NIENTE THEO, TORNA KJAER - Theo Hernandez, diffidato ed ammonito contro lo Spezia, salterà la trasferta di domani per squalifica. Al suo posto Ballo-Touré. Al centro della difesa torna Simon Kjaer, che affiancherà Fikayo Tomori. A destra tocca ancora a Pierre Kalulu, visto che Sergino Dest non sarà a disposizione. In porta, ovviamente, Tatarusanu.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Tomori, Ballo-Touré; Bennacer, Tonali; Messias, Diaz, Leao: Origi.