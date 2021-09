Probabile formazione Milan: due dubbi per mister Pioli in vista dell'Atletico

Domani, ore 21, il Milan ospiterà l'Atletico Madrid, match valido per il secondo turno dei giorni di Champions League. Oggi sono arrivate buone notizie per Stefano Pioli in vista del big match di domani sera: Simon Kjaer e Alessandro Florenzi, questa mattina, si sono allenati in gruppo e saranno disponibili per il match contro i Colchoneros.

LE CONFERME - In porta presente il solito Mike Maingna, che all'esordio in Champions con la maglia del Milan ha parato un rigore a Salah. Davanti al portiere francese confermati Calabria, subentrato a Kalulu nel match contro lo Spezia dopo alcune noie muscolari, Tomori e Theo Hernandez. A centrocampo presenti Kessiè e Tonali. Mister Pioli, quindi, cambia la mediana rispetto alla gara di Anfield: ci sarà Sandro al posto di Bennacer. Sulla trequarti ancora i tre del '99: a destra Alexis Saelemaekers, sotto la punta Brahim Diaz, che torna titolare dopo la panchina di La Spezia, e a sinistra Rafael Leao.

I BALLOTTAGGI - Ancora diversi i dubbi per quanto riguarda la formazione da parte di mister Pioli: Simon Kjaer e Alessio Romagnoli sono in ballottaggio e si giocano il posto al fianco di Fikayo Tomori, mentre è sfida a due tra Ante Rebic e Olivier Giroud per il ruolo di centravanti. L'attaccante francese è tornato disponibile da pochi giorni e non è ancora nel massimo della forma. La giornata di domani, dunque, risulterà fondamentale per sciogliere gli ultimi dubbi della formazione anti-Atletico.

Probabile formazione Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo; Kessiè, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ante Rebic. All.: Pioli