Probabile formazione Milan: Fonseca non rischia Morata, ci sarà Loftus. In difesa confermati Gabbia e Tomori

Archiviato il derby, e Fonseca ci tiene particolarmente a tenere l'asticella dell'attenzione molto alta, il Milan si appresta ad affrontare il Lecce a San Siro. Fino a dieci giorni fa sembrava essere una stagione nata assolutamente storta, domani invece i rossoneri hanno la possibilità, con una vittoria, di passare poi la nottata in solitaria in testa alla classifica. Ecco perché il mister ci ha tenuto a ribadire quanto sia importante dare continuità a quanto fatto di buono nella partita vinta contro l'Inter di domenica sera.

Fonseca apprezza il turnover, ma non è questo il momento per farlo. Parole sue, che rafforzano ancora di più questo concetto di ricerca di stabilità ed automatismi. Ed ecco (anche) perché in difesa giocano ancora Gabbia e Tomori in coppia, affiancati da Emerson e Theo sulle fasce. Prima del centrocampo parliamo dell'attacco, visto che Morata sarà convocato ma è in dubbio a causa di una borsite, l'ha provocata una contusione in allenamento: il tecnico portoghese ha detto che Jovic non ha le caratteristiche giuste per fare lo stesso lavoro di Alvaro, quindi bisogna vedere se di fianco ad Abrahm ci sarà uno tra Loftus-Cheek e Reijnders, con le quotazioni dell'inglese che salgono. Sulle fasce tocca ancora a Leao e Pulisic, entrambi in un buon stato di forma. Okafor invece non dovrebbe essere della partita visto che al momento non è nella condizione fisica migliore.

MILAN (4-2-3-1)

16 Maignan

22 Emerson Royal 46 Gabbia 23 Tomori 19 Theo Hernandez

29 Fofana 14 Reijnders

11 Pulisic 8 Loftus-Cheek 10 Leao

90 Abraham

A disp.: 25 Raveyre, 96 Torriani, 20 Jimenez, 31 Pavlovic, 42 Terracciano, 28 Thiaw, 80 Musah, 18 Zeroli, 21 Chukwueze, 17 Okafor, 7 Morata. All. Paulo Fonseca

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

In dubbio: Morata, Okafor

Indisponibili: Bennacer, Florenzi, Sportiello, Calabria

Ballottaggi: /

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Zufferli

Assistenti: Raspollini - Scarpa M.

IV ufficiale: Feliciani

VAR: Di Bello

AVAR: Mazzoleni

DOVE VEDERE MILAN-LECCE

Data: venerdì 27 settembre 2024

Ore: 20.45

Stadio: San Siro, Milano

TV: DAZN, Sky Sport, Now TV

Web: MilanNews.it