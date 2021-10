Probabile formazione Milan: Ibra verso una maglia da titolare, chance per Castillejo

È la vigilia di Bologna-Milan, match valido per la nona giornata di Serie A in scena domani sera allo stadio Dall'Ara. Ancora una volta Mister Pioli dovrà far fronte a numerose assenze (ben 9!): a quelle già note si sono aggiunti anche Kessie, che è reduce da una forte influenza, e Pellegri, out per una leggera infiammazione. Rispetto alla sfida di martedì contro il Porto tornano a disposizione solo Castillejo e Conti. Andiamo a vedere nel dettaglio quelle che potrebbero essere le scelte del tecnico rossonero:

DUBBIO IBRA - "Ibrahimovic Ha bisogno di giocare e allenarsi, ha iniziato una settimana fa. Il minutaggio sarà in crescendo ma devo ancora decidere se partirà dall'inizio lui o Giroud". Così mister Pioli in conferenza stampa sul dubbio principale per la formazione di domani: lo svedese potrebbe davvero partire dall'inizio contro il Bologna. Oggi giornata di valutazioni, il dubbio verrà sciolto definitvamente domani. Dietro la punta ci sarà Rade Krunic, visto che brahim Diaz è ancora positivo al Covid, con Leao titolare a sinistra. Ballottaggio sulla fascia destra: Saelemaekers non è in un periodo brillantissimo, Pioli dovrebbe far giocare dall'inizio Castillejo, che nei 45 minuti a San Siro contro il Verona ha cambiato la partita.

ANCORA ISMA E SANDRO - Franck Kessie non sarà della partita, l'ivoriano ha avuto una forte influenza all'inizio di questa settimana ed è quindi indisponibile per la trasferta emiliana. Al centro della mediana rossonera giocheranno Tonali e Bennacer, con Bakayoko unica alternativa.

TORNA ROMAGNOLI - Mirante si allena bene e a Mlanello sono contenti del portiere di Castellammare, ma contro il Bologna tra i pali ci sarà ancora Ciprian Tatarusanu. Sulle fasce spazio a Calabria e Ballo-Touré, con Kalulu pronto a far rifiatare uno dei due. Al centro della difesa ci sarà ancora una volta la coppia Kjaer-Tomori.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo-Touré; Tonali, Bennacer; Castillejo, Krunic, Leao; Ibrahimovic.