Probabile formazione Milan: Kessie out, Florenzi adattato a sinistra

Dopo la clamorosa vittoria nel derby in campionato e il convincente passaggio del turno in Coppa Italia, il Milan cercherà di superare anche l'ostacolo Sampdoria per chiudere al meglio una settimana, fino ad oggi, bellissima.

Per farlo, Pioli si affiderà alla migliore formazione possibile, della quale non faranno certamente parte l'infortunato Zlatan Ibrahimovic e lo squalificato Theo Hernandez; pronto al rientro dal primo minuto, invece, Fikayo Tomori, reduce dai 15 minuti giocati mercoledì ad un mese esatto dall'operazione al menisco.

I dettagli

In porta ci sarà, ovviamente, Maignan. Difesa a 4 con Calabria a destra e Florenzi adattato a sinistra, Romagnoli con il già citato Tomori centrale.

A centrocampo, al fianco dell'intoccabile Tonali, Pioli dovrebbe optare per Bennacer e non per Kessie: la scelta, coraggiosa, è il principale cambiamento rispetto alle ultime partite.

Confermatissimo, proprio in virtù di quanto fatto negli ultimi match, Giroud di punta, supportato da Messias a destra (in vantaggio su Saelemaekers), Diaz al centro e Leao a sinistra. Panchina per Rebic.

LA PROBABILE FORMAZIONE

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Florenzi; Tonali, Bennacer; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud.

Allenatore: Pioli.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Falcone (Audero); Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru; Candreva, Rincon, Thorsby; Sensi; Quagliarella, Caputo.

Allenatore: Giampaolo.