Probabile formazione Milan: Kessie più di Krunic, Jack in campo con Piatek

Il Milan è partito nel pomeriggio per Parma dopo aver completato la rifinitura in mattinata. Dai convocati sono arrivate le prime indicazioni per la sfida di domani: non ci sarà Lucas Paquetà. Il brasiliano sta smaltendo un fastidio muscolare e non prenderà parte alla sfida del Tardini, così come Duarte che dovrà restare ai box per quattro mesi. La buona notizia però è il recupero di Castillejo, Borini e Rodriguez, che sono stati chiamati per la trasferta di Parma anche se cominceranno dalla panchina.

DIFESA. Con Caldara che ha giocato oggi con la Primavera e l’infortunio di Duarte, gli unici due centrali disponibili sono Musacchio e Romagnoli, mentre in panchina ci sarà Mattia Gabbia. Sulle face ancora una chance per Conti a destra, titolarissimo invece Hernandez a sinistra. Calabria pronto a subentrare in caso di bisogno com’è già successo nel secondo tempo col Napoli.

CENTROCAMPO. In mediana Pioli recupera Bennacer dopo la giornata di squalifica che gli ha fatto saltare la partita a San Siro con i partenopei, così Biglia comincerà dalla panchina. Ballottaggio aperto tra Kessie e Krunic, con l’ivoriano che sembra essere nettamente favorito per una maglia da titolare. L’altra mezzala è Calhanoglu, considerando l’assenza di Paquetà.

ATTACCO. Nonostante il momento di crisi, Pioli darà ancora spazio a Piatek al centro del tridente, e non a Leao che dovrà accomodarsi nuovamente in panchina. Dopo il forfait con il Napoli Suso torna titolare, e a sinistra sarà schierato ancora Bonaventura. Quest’ultimo si alternerà con Calhanoglu sul binario sinistro tra attacco e centrocampo.

LA PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Donnarumma, Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez, Kessie, Bennacer, Calhanoglu, Suso, Piatek, Bonaventura.