Probabile formazione Milan - Leão in vantaggio su Piatek, Calha più di Rebic

Domani alle 20.45 si giocherà Milan-Lecce, ottava giornata della Serie A 2019/2020, prima sulla panchina rossonera per Stefano Pioli. Lo score del club di via Aldo Rossi è assolutamente negativo, rappresentato alla perfezione dal momentaneo tredicesimo posto in classifica.

CHANCE CONTI, TORNA MUSACCHIO - A difendere i pali rossoneri ci sarà come di consueto Gigio Donnarumma, fresco di qualificazione al prossimo Europeo 2020 con la maglia della nazionale. Sulla fascia destra occasione per Conti, che prenderà il posto dello squalificato Calabria. Confermatissimi Capitan Romagnoli e Theo Hernandez. Torna anche Musacchio al centro, rientrante dopo la squalifica.

BIGLIA IN REGIA - Le chiavi del centrocampo saranno affidate a Lucas Biglia, giocatore che il nuovo allenatore conosce bene. Accanto all'ex Lazio ci saranno lo strapotere fisico di Kessie e la qualità di Lucas Paquetá.

ECCO LEAO, C'È CALHANOGLU- In attacco c'è Leão. Piatek, poco brillante nelle ultime uscite si accomoderà in panchina. Novità Calhanoglu, dopo aver giocato da centrocampista l'ex Leverkusen prenderà posizione come esterno d'attacco ed è in vantaggio rispetto a Rebic. Un'occasione importante per il giocatore turco che vuole sicuramente guadagnare la fiducia del suo nuovo allenatore. Confermato Suso, lo spagnolo è ancora alla ricerca della miglior condizione fisica.

Ecco di seguito il probabile XI:

Milan (4-3-3): Donnarumma, Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Biglia, Paquetá; Suso, Leão, Calhanoglu.