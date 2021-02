Probabile formazione Milan: Mandzukic verso la prima da titolare

Domani pomeriggio alle 18.55 si giocherà Stella Rossa-Milan, match valido per i Sedicesimi di finale di UEFA Europa League che i tifosi rossoneri potranno seguire su Sky Sport. La partita contro i serbi arriva nella settimana che porta al derby di campionato contro l'Inter, ma mister Pioli ha già ribadito che l'impegno europeo non verrà sottovalutato, soprattutto dopo la brutta prestazione offerta contro lo Spezia sabato scorso. Andiamo a vedere nel dettaglio quelle che dovrebbero essere le scelte dell'allenatore rossonero:

LA PRIMA DI MARIO - Salvo sorprese quella di domani sarà la prima partita da titolare di Mario Mandzukic con la maglia del Milan. Mister Pioli l'ha ammesso in conferenza, il croato guiderà l'attacco rossonero al posto di Zlatan Ibrahimovic. Dietro l'ex Juventus un tridente piuttosto inedito: Castillejo, Krunic e Rebic completeranno il reparto offensivo. Panchina per Leao, Saelemaekers e Calhanoglu, con il turco che potrebbe comunque fare qualche minuto nella ripresa per mettere minuti nelle gambe e trovare la miglior condizione in vista del derby.

MINUTI PER ISMA - Altra partenza da titolare per Bennacer; anche l'algerino, dopo essere stato out per due mesi, deve ritrovare il ritmo partita. Turno di riposo per Kessie, di fianco ad Ismael ci sarà Meite, con Tonali pronto a subentrare dalla panchina.

TORNA KALULU - Nessuna sorpresa in porta, ci sarà Gigio Donnarumma. Nella classica linea difensiva a 4 tornerà dal primo minuto Pierre Kalulu, questa volta nel ruolo di terzino destro. La coppia di centrali sarà Romagnoli e Tomori, con Kjaer dalla panchina. La fascia sinistra sarà affidata ancora una volta a Theo Hernandez.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma G.; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Theo; Meite, Bennacer; Castillejo, Krunic, Rebic; Mandzukic.