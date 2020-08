Probabile formazione Milan: occasione Leao dal primo minuto, un ballottaggio sulla destra

Domani sera alle ore 20:45 il Milan scenderà in campo a San Siro contro il Cagliari in quello che sarà l'ultimo match della stagione 2019/20. I rossoneri, così come i sardi, non hanno più niente da chiedere al campionato, ma Stefano Pioli è stato chiaro in conferenza stampa: domani vuole i tre punti e metterà in campo una formazione competitiva. Queste le possibili scelte del tecnico rossonero:

OCCASIONE LEAO - Al centro dell'attacco ci sarà ovviamente Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è a quota 9 gol e vorrà chiudere in bellezza raggiungendo la doppia cifra. Dietro lo svedese toccherà ancora a Calhanoglu, nel suo miglior momento di forma da quando è al Milan. Sulla sinistra chance per Leao che sostituirà lo squalificato Rebic: occasione dal primo minuto per il giovane portoghese.

BALLOTTAGGIO A DESTRA - La fascia destra merita un discorso a parte. Se Davide Calabria dovesse recuperare allora sarà lui il terzino, con Saelemaekers largo a destra in avanti. Se invece Davide non dovesse farcela allora sarà proprio il belga ad essere schierato in difesa, con Castillejo a prendere il suo posto nei tre dietro Ibrahimovic.

I SOLITI NOTI - Per il resto non ci saranno novità: Donnarumma, Theo, Gabbia, Kjaer, Bennacer e Kessie scenderanno in campo dall'inizio.

Di seguito la probabile formazione rossonera:

Milan (4-2-3-1): Donnarumma G.; Calabria, Gabbia, Kjaer, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic.