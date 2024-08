Probabile formazione Milan: per Parma Fonseca sceglie Okafor. Torna Reijnders, prima per Pavlovic

Dopo il mezzo passo falso della prima a San Siro il Milan di Fonseca è atteso a Parma, dove cercherà i primi tre punti della stagione. L'appuntamento è per domani pomeriggio alle 18.30, con la gara che verrà trasmessa su DAZN. Il tecnico portoghese dovrà fare a meno di Morata, ed in conferenza stampa ha svelato le sue carte: al posto di Alvaro ci sarà Noah Okafor. Fonseca vuole un Milan particolarmente efficace ed aggressivo in pressione, lo svizzero garantisce maggiori garanzie in questo rispetto a Luka Jovic, che sarà sicuramente utile a gara in corso.

Salgono di condizione Reijnders e Theo rispetto ad una settimana fa e ci si aspetta quindi che possano partire da titolari, mentre Emerson e Fofana, arrivati "tardi" rispetto agli altri, sono ancora indietro fisicamente e non pronti per giocare dall'inizio. Dovrebbe essere anche l'occasione per l'esordio di Pavlovic, che di aggressività in fase difensiva ne ha da vendere. Leao e Pulisic intoccabili, mentre Fonseca ha lasciato il dubbio sulla composizione della trequarti. Chukwueze con Chris e Rafa? "Lo vedremo domani". Per le caratteristiche della gara è atteso un Milan meno spregiudicato in fase offensiva e un po' più fisico in mezzo al campo: per questo Loftus può tornare a giocare da trequartista, completando così con Reijnders e Musah il centrocampo rossonero.

Non convocato Yacine Adli, in questo momento fuori dalle scelte tecniche di Paulo Fonseca in attesa di ulteriori sviluppi dal mercato. Viaggia con la squadra invece Alvaro Morata, che vuole rimanere vicino ai compagni nonostante l'indisponibilità data dall'infortunio muscolare.

MILAN (4-2-3-1)

16 Maignan

2 Calabria 23 Tomori 31 Pavlovic 19 Theo

14 Reijnders 80 Musah

11 Pulisic 8 Loftus-Cheek 10 Leao

17 Okafor

A disp: 25 Raveyre, 96 Torriani, 22 Emerson, 46 Gabbia, 28 Thiaw, 42 Terracciano, 29 Fofana, 4 Bennacer, 56 Saelemaekers, 21 Chukwueze, 9 Jovic. All. Paulo Fonseca

Indisponibili: Morata, Sportiello, Florenzi, Adli.

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Sacchi

Assistenti: Cecconi-Fontemurato

IV uomo: Piccinini

VAR: Marini

AVAR: Fabbri

DOVE VEDERE PARMA-MILAN

Data: sabato 24 agosto 2024

Ore: 18.30

Stadio: Ennio Tardini, Parma

TV: DAZN, ZONA Dazn

Web: MilanNews.it