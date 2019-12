Probabile formazione Milan: Piatek al centro del tridente, Bonaventura in mezzo al campo

Il Milan è partito nel pomeriggio per Bologna dopo aver completato la rifinitura in mattinata. Come appreso nella giornata di oggi, il Milan che scenderà in campo al Dall'Ara sarà lo stesso che ha sconfitto il Parma al Tardini una settimana fa.

DIFESA - Caldara sta continuando il proprio rientro a pieno regime, avendo giocato da titolare con la Primavera. I centrali impiegati da mister Pioli saranno ancora Musacchio e Romagnoli, mentre in panchina ci sarà Mattia Gabbia. Sulle fasce ancora Conti a destra, le cui prestazioni sono in continua crescita, e titolarissimo dall'altra parte è Theo Hernandez a sinistra. Calabria pronto a subentrare in caso di bisogno com’è già successo nel secondo tempo contro il Napoli.

CENTROCAMPO - In mediana Pioli ripropone Bennacer: ancora panchina per Lucas Biglia. Ai suoi fianchi ci saranno Jack Bonaventura e Franck Kessiè, anche questa volta promosso ai danni di Rade Krunic: per l'ivoriano è la 2a partita da titolare consecutiva.

ATTACCO - Unico ballottaggio, quello tra Piatek e Leao parrebbe vinto dal polacco. Pioli, infatti, darà ancora spazio a Piatek al centro del tridente, e non a al portoghese che dovrà accomodarsi nuovamente in panchina. Suso e Calhanoglu a completare il tridente.

LA PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Donnarumma, Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez, Kessie, Bennacer, Bonaventura, Suso, Piatek, Calhanoglu.