Probabile formazione Milan: Piatek più di Ibra, tornano Krunic e Calabria

Nella giornata odierna il Milan ha svolto la rifinitura a Milanello e al termine dell'allenamento mister Pioli ha diramato la lista dei 23 convocati per il match di domani, alle 15:00, contro la Sampdoria. Biglia, Rebic e Ricardo Rodriguez non saranno della partita per problemi fisici, mentre Borini rimarrà fuori per scelta tecnica. Chi ci sarà invece è Zlatan Ibrahimovic, alla sua prima convocazione dopo l'ufficialità del suo ritorno in rossonero.

DIFESA - Pioli farà un piccolo cambiamento sulla destra: Davide Calabria, dopo diverse partite in panchina sarà in campo dal primo minuto. Al centro della difesa scenderà in campo la solita coppia Musacchio-Romagnoli, sulla sinistra ci sarà l'imprescindibile Theo Hernandez, al ritorno dopo la squalifica che gli ha fatto saltare la trasferta di Bergamo. In porta ovviamente toccherà a Gianluigi Donnarumma.

CENTROCAMPO - Con Bennacer e Bonaventura sicuri di un posto da titolare, visto che nelle ultime uscite sono stati sempre fra i più positivi, il dubbio riguarda la scelta per la mezz'ala destra. Nei giorni scorsi si era pensato ad un ballottaggio fra Paquetá e Kessié, ma nell'allenamento di questa mattina Pioli ha provato Rade Krunic. È probabile che sarà lui a scendere in campo dal primo minuto.

ATTACCO - Qui arriva la scelta più difficile per l'allenatore rossonero: chi schierare al centro dell'attacco fra Piatek ed Ibrahimovic? In conferenza stampa Pioli non ha sciolto i dubbi, limitandosi a parlare della condizione fisica dello svedese: per lui Ibra è disponibile e quindi pronto per giocare, da vedere ancora se dall'inizio o a gara in corso. Nella rifinitura odierna infatti è stato provato Krzysztof Piatek, affiancato dai soliti Suso e Calhanoglu, ed è quindi probabile che sarà lui a far parte dell'11 titolare.

LA PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Theo; Krunic, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu.