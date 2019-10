Probabile formazione Milan - Piatek titolare, ballottaggio in difesa. Biglia e Paquetà favoriti

Il Milan arriva a Genova dopo tre sconfitte consecutive, con la necessità di rialzarsi prontamente contro un'avversaria che attraversa anch'essa una profonda crisi. Non è ancora chiaro quanto sia a rischio la posizione di Marco Giampaolo, ma certamente un altro risultato negativo renderebbe ancora più complicata la situazione rossonera, anche in ottica sosta. Pepe Reina, nella giornata di ieri, ha parlato di anima, un'anima che il Diavolo dovrà mettere in campo per provare a superare questo ostacolo non semplice.

ESORDIO PER DUARTE, DUBBIO A SINISTRA - In porta, come di consueto, ci sarà Donnarumma e non Reina. La vera novità, dopo le ovvie conferme di Calabria e Romagnoli, sarà Leo Duarte, titolare a seguito della squalifica di Mateo Musacchio. A sinistra, invece, c'è un dubbio tra Theo Hernandez e Rodriguez, con il francese che appare favorito sullo svizzero.

BIGLIA-BENNACER E PAQUETA'-CALHANOGLU - In mediana, dopo sei gare da titolare consecutive, potrebbe arrivare la prima panchina per Calhanoglu. Paquetà infatti sembra aver vinto il ballottaggio sul centrocampista turco. In netto vantaggio anche Biglia su Bennacer, per un ruolo, quello di regista, che sta cambiando interprete con una certa frequenza. Sicuro della titolarità, invece, Franck Kessie come interno destro.

TRIDENTE CONFERMATO - Suso, Piatek e Leao: Giampaolo non cambia i suoi interpreti d'attacco. Nei giorni scorsi si è discusso di una possibile panchina del polacco, ma è stato lo stesso tecnico ad escluderla, sottolineando che il Milan non può rinunciare al suo capocannoniere. E, vista l'importanza della partita, la scelta del tecnico abbruzzese appare quantomeno condivisibile. Suso e Leao sembrano ugualmente destinati alla titolarità, salvo sorprese dell'ultim'ora con eventuali candidature di Rebic o Castillejo.

Di seguito il probabile undici:

Milan (4-3-3): Donnarumma G.; Calabria, Duarte, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Biglia, Paquetà; Suso, Piatek, Leao.