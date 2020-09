Probabile formazione Milan: Pioli fra scelte obbligate e certezze

Vigilia di Shamrock Rovers-Milan, gara secca valida per il secondo turno preliminare di Europa League. Il fischio d'inizio della gara, visibile in esclusiva su DAZN, sarà alle ore 20:00 italiane. Una gara che sia Maldini che mister Pioli hanno indicato come pericolosa e da non sottovalutare, complice anche la differenza di forma fisica con gli avversari. Gli irlandesi sono già all'undicesima giornata di campionato, letteralmente dominato con 9 vittorie e 2 pareggi. Il tecnico emiliano, grazie anche alle quattro amichevoli giocate nel breve periodo di preparazione estiva, ha già in mente l'undici di partenza. Andiamo a scoprirlo nel dettaglio.

IBRA C'È - Come confermato anche oggi in conferenza, Pioli potrà far affidamento su Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ha recuperato bene dalla botta che l'ha tenuto fuori, precauzionalmente, contro Brescia e Vicenza e sarà certamente della partita. Dietro di lui tornano come di consueto i tre uomini offensivi: con Leao in quarantena e Rebic squalificato il mister rossonero è praticamente obbligato a scegliere, da sinistra a destra, Saelemaekers, Calhanoglu e Castillejo. Diaz scalpita dalla panchina pronto a subentrare.

DUO COLLAUDATO - Nonostante il tantissimo entusiasmo, sia dei tifosi e sia dello stesso Pioli, per Sandro Tonali, l'ex Brescia partirà dalla panchina. Il centrocampista ha bisogno di un po' più di tempo per ambientarsi e di trovare la migliore forma fisica, ecco perché in mediana tornerà l'ormai collaudatissimo duo Kessie-Bennacer.

SICUREZZA KJAER - Nella sua linea a quattro Pioli ritrova Kjaer e Gabbia come centrali, i due hanno già giocato insieme in campionato a causa dell'infortunio di Romagnoli, e Calabria e Theo sulle fasce. Come sempre in porta ci sarà Gigio Donnarumma.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma G.; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Ibrahimovic.