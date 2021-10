Probabile formazione Milan: Pioli si affida a Ibra. Theo e Brahim tornano dal 1'

Dopo la vittoria di misura contro il Torino, il Milan domani scenderà in campo contro la Roma, match valido per l'undicesima giornata di Serie A in scena allo stadio Olimpico. La gara di domani sarà la prima di una serie molto complicata per i rossoneri, che nei prossimi sette giorni affronteranno anche Porto e Inter. Per il big match contro i giallorossi mister Pioli ritrova Brahim Diaz: il trequartista spagnolo, dopo dieci giorni di positività è risultato negativo al Covid-19 nella giornata di martedì, dove i rossoneri hanno affrontato i granata. Andiamo a vedere le possibili scelte del tecnico rossonero:

TORNA THEO DAL 1' - "Theo l'ho visto bene e domani partirà titolare. Ballò ha recuperato ma ha fatto un solo allenamento". Così mister Pioli, nella conferenza stampa odierna, ha annunciato la titolarità di Theo Hernandez. Il terzino francese non partiva dal primo minuto, in campionato, dalla vittoria per 3-2 contro l'Atalanta. A sostituirlo è stato Ballo-Tourè che, nonostante le prime difficoltà, ha sostituito senza particolari problemi l'ex Real Madrid. A completare il pacchetto difensivo e proteggere la porta di Tatarusanu: presente Kjaer al fianco di Tomori, con Calabria dal lato opposto di Theo.

RIPOSA TONALI, C'E' DIAZ- Dopo l'ottima prestazione contro il Torino, mister Pioli regala un turno di riposo a Sandro Tonali, anche in vista della partita di Champions League contro il Porto. Il centrocampista italiano verrà sostituito da Ismael Bennacer, il match winner della gara di Bologna. Al suo fianco presente il solito Franck Kessiè, presente già nel match con i granata. L'ivoriano ormai ha smaltito totalmente l'attacco febbrile di settimana scorsa. Sulla trequarti c'è un ritorno importante, quello di Brahim Diaz: il fantasista spagnolo, dopo la positività al Covid, è rimasto fermo dieci giorni, tornando disponibile per il match contro la Roma. Sugli esterni presenti Saelemaekers e Leao.

ANCORA IBRA - Continua la staffetta tra Ibrahimovic e Giroud, e per la gara contro la Roma lo svedese è in vantaggio sul francese per partire dal primo minuto. Nonostante l'ottimo momento di forma di Olivier, andato in gol nell'ultimo match contro i granata, Mister Pioli dovrebbe affidarsi a Zlatan, che in stagione è già partito titolare nella vittoria di Bologna.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic. Allenatore: Stefano Pioli.