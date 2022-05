Probabile formazione Milan: Pioli va di conferme. Krunic in vantaggio su Bennacer

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Per l'ultima stagionale a San Siro, determinante o decisiva in chiave Scudetto, Stefano Pioli confermerà l'ossatura della formazione che ha fatto ottime cose nelle ultime partite, vincendo e convincendo contro Lazio, Fiorentina e Verona; dalla settimana a Milanello, infatti, risultano tutti a disposizione, eccezion fatta per il lungodegente Kjaer.

In un San Siro sold-out, dunque, dovrebbe scendere in campo la stessa formazione vista al "Bentegodi": difesa confermatissima, centrocampo col duo Tonali-Kessie, Leao-Giroud inamovibili in attacco e i consueti due ballottaggi sulla trequarti vinti da Krunic (su Bennacer) e da Saelemaekers (su Messias). Panchina per Ibrahimovic e Rebic.

IL PROBABILE 11

Maignan

Calabria Kalulu Tomori Theo Hernandez

Tonali Kessie

Saelemaekers Krunic Leao

Giroud

Ballottaggi: Krunic-Bennacer (70-30), Saelemaekers-Messias (70-30)

Diffidati: Tomori, Kalulu, Romagnoli, Brahim Diaz, Leao

Squalificati: /



Indisponibili: Kjaer