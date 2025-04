Probabile formazione Milan: pronti gli undici del derby ma ci sono due dubbi da sciogliere

Dopo l'esaltante vittoria nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Inter, battuto per 3-0, il Milan torna in campo domani alle 12.30. Si gioca al "Penzo" contro il Venezia in occasione del 34° turno del campionato di Serie A Enilive. I rossoneri non godono di una grande posizione di classifica e si trovano al nono posto distanti dalla Champions ma anche da Europa e Conference League. I prossimi impegni saranno finalizzati soprattutto a preparare la finale di Coppa Italia del 14 maggio che non si può sbagliare per nessun motivo.

Sergio Conceiçao va verso la conferma del 3-4-3 che nelle ultime tre partite ha dato una maggiore solidità al reparto difensivo che ha subito una sola rete. Davanti a Mike Maignan, dovrebbero rivedersi Tomori, Gabbia e Pavlovic: c'è un piccolo dubbio sul centrale italiano che ha patito nei giorni scorsi i postumi del colpo di frusta al collo che lo ha costretto a lasciare il campo anzitempo nel derby, se non dovessere essere al top è pronto Thiaw. A centrocampo Jimenez ed Hernandez presidieranno le corsie laterali con la coppia Fofana-Reijnders in mezzo. Il tridente sarà formato da Pulisic-Jovic-Leao. Anche qui c'è un piccolo dubbio che riguarda l'attaccante serbo, uomo del momento: anche lui non è al top della condizione e potrebbe essere preservato dopo tre gare consecutive. Nell'eventualità è pronto Tammy Abraham. Per la panchina recuperato anche Kyle Walker.

MILAN (3-4-3):

16 Maignan

23 Tomori 46 Gabbia 31 Pavlovic

20 Jimenez 28 Fofana 14 Reijnders 19 Theo Hernandez

11 Pulisic 9 Jovic 10 Rafa Leao

A disposizione: 57 Sportiello, 96 Torriani, 28 Thiaw, 32 Walker, 24 Florenzi, 42 Terracciano, 33 Bartesaghi, 38 Bondo, 80 Musah, 8 Loftus-Cheek, 99 Sottil, 79 Joao Felix, 21 Chukwueze, 7 Gimenez, 90 Abraham. Allenatore: Sergio Conceicao

Indisponibili: Emerson Royal

Diffidati: Bondo, Hernandez, Leao

Squalificati: /

Ballottaggio: Gabbia-Thiaw; Jovic-Abraham

DESIGNAZIONE ARBITRALE

Arbitro: MANGANIELLO

Assistenti: BERTI – BAHRI

IV uomo: GALIPÒ

VAR: PATERNA

AVAR: SOZZA

DOVE VEDERE VENEZIA-MILAN

Data: domenica 27 aprile 2025

Ora: 12.30

Stadio: "Penzo", Venezia

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it