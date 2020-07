Probabile formazione Milan: segnali positivi per Kjaer, domani il provino. Difesa rimaneggiata e conferme in attacco

Domani sera, a San Siro, il Milan sfiderà l'Atalanta in una gara decisiva nella corsa al quinto posto. I rossoneri dovranno vincere per superare nuovamente la Roma, ma per battere i bergamaschi servirà una mezza impresa: i rossoneri infatti si presenteranno al Meazza con numerose assenze: l'infortunato Romagnoli, oltre ai lungodegenti Musacchio e Duarte, e gli squalificati Bennacer e Theo Hernandez.

DIFESA OBBLIGATA - Stefano Pioli dovrà fare di necessità virtù in difesa, potendo contare su un numero limitatissimo di uomini. Sicura la presenza di Calabria e Laxalt, oltre a quella di Gabbia. Andrea Conti si è allenato ma realisticamente andrà al massimo in panchina. Da valutare le condizioni di Simon Kjaer, non al meglio a seguito dell'affaticamento accusato al Mapei Stadium. I segnali sembrano positivi, ma domani mattina il danese effettuerà un provino per capire se potrà essere schierabile. Se l'ex Atalanta non dovesse farcela al suo posto ci sarà Kessie, centrale come ai tempi del Cesena. In sostituzione di Bennacer, in mezzo al campo, tornerà dall'inizio Lucas Biglia.

TANTA SCELTA IN ATTACCO - A differenza della situazione in difesa e a centrocampo, in attacco Stefano Pioli potrà sbizzarrirsi, potendo contare su un reparto pressoché al completo. Vista l'importanza della gara è probabile che il tecnico emiliano punti sull'attacco già testato contro Bologna e Sassuolo: Saelemaekers a destra, Calhanoglu in mezzo, Rebic a sinistra ed Ibrahimovic centravanti.

Di seguito la probabile formazione rossonera:

Milan (4-2-3-1): Donnarumma G.; Calabria, Gabbia, Kjaer, Laxalt; Kessie, Biglia; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.