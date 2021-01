Probabile formazione Milan: Theo e Kjaer riposano, si rivede Musacchio

Dopo il successo contro il Toro per 2-0 di sabato sera il Milan torna subito in campo: domani sera alle 20:45 c'è il match valido per gli ottavi di Coppa Italia sempre contro i granata allenati da Marco Giampaolo. Durante l'ultima sfida di Serie A sia Diaz che Tonali sono usciti malconci dal campo, ma entrambi hanno recuperato a tempo di record. L'allenamento odierno dello spagnolo e dell'ex Brescia oggi è stato molto positivo ed è probabile che domani possano scendere in campo dal primo minuto. Di seguito le possibili scelte di mister Pioli nel dettaglio:

LEO C'È, IBRA QUASI PRONTO - Sarà ancora una volta Rafael Leao l'uomo scelto per guidare l'attacco rossonero. Il portoghese è in un ottimo momento di forma, ha segnato sabato sera, e complice la squalifica che lo terrà fuori lunedì contro il Cagliari verrà schierato da titolare. Dietro di lui c'è Ibrahimovic: lo svedese scalpita ed entrerà a partita in corso. Pioli ha già annunciato che Zlatan giocherà solo uno spezzone del match per mettere minuti nelle gambe. Nel trio dietro la punta troviamo Hauge, Diaz e Castillejo. Saelemaekers non ha ancora recuperato al 100% e Calhanoglu verrà tenuto a riposo, almeno inizialmente.

TONALI RECUPERA - Sandro Tonali, uscito all'inizio della ripresa della gara di Serie A a causa del calcione rimediato da Verdi, ha recuperato. Il numero 8 rossonero partirà sicuramente dall'inizio, il suo compagno uscirà dal ballottaggio fra Calabria e Kessie, con Davide ad oggi in vantaggio sull'ivoriano.

TORNA MUSACCHIO - Pioli proporrà una difesa totalmente inedita. Riposeranno Donnarumma, Theo e Kjaer. Tra i pali quindi Ciprian Tatarusanu, a sinistra Diogo Dalot e a destra Pierre Kalulu. Al centro capitan Romagnoli sarà in coppia con Matteo Musacchio: l'argentino non scende in campo da quasi un anno ma è da ormai più di un mese che si allena regolarmente con il resto della squadra.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Musacchio, Romagnoli, Dalot; Calabria, Tonali; Castillejo, Brahim Diaz, Hauge; Leao.