Probabile formazione Milan: torna Bennacer dal primo minuto, altra occasione per Colombo

Rio Ave-Milan, per i rossoneri domani sera ci sarà l'ultimo ostacolo che li separa dalla fase a gironi di Europa League. Mister Pioli sa benissimo che si tratta di un esame assolutamente da non fallire, ed è per questo che metterà in campo chi in questo momento gli può offrire le certezze maggiori, al netto delle varie assenze. Andiamo a vedere la probabile formazione rossonera nel dettaglio:

BALLOTTAGGIO IN ATTACCO - Con Ibrahimovic e Rebic out e Leao che soltanto da poco ha ricomincato ad allenarsi con la squadra, le scelte di Pioli saranno praticamente obbligate se non per un ballottaggio: a destra ci sarà uno fra Castillejo e Brahim Diaz, con Samu in vantaggio sull'ex Real Madrid. Colombo sarà la punta titolare come contro il Bodø/Glimt, dietro di lui Calhanoglu e Saelemaekers a sinistra completeranno il reparto offensivo.

TORNA BENNACER - Franck Kessie a quanto pare è davvero insostituibile, sarà ancora una volta titolare in mediana. Con lui ci sarà Bennacer, che contro il Crotone era partito dalla panchina: Tonali sta meglio e l'ha dimostrato contro i calabresi, ma l'algerino al momento è più avanti nella condizione fisica. Il numero 8 rossonero sarà in panchina con Krunic, pronto a subentrare nel corso del match.

I SOLITI - Fra i pali ci sarà Gigio Donnarumma, ancora una volta il capitano designato vista l'assenza di Romagnoli. A destra Calabria, autore di buone prestazione in questo avvio di stagione, e a sinistra il solito Theo. Con Duarte, Romagnoli e Musacchio indisponibili Pioli non potrà che riproporre Kjaer-Gabbia come coppia di centrali.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma G.; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Colombo.