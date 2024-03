Probabile formazione Milan, torna la coppia di centrali titolare. Leao squalificato, c'è Okafor

vedi letture

A tre giorni dall'impegno di Europa League contro lo Slavia Praga, il Milan domani torna in campo contro l'Empoli nella sfida valida per la 28^ giornata di Serie A. Per questa partita, Stefano Pioli dovrà fare a meno sicuramente di Florenzi e Leao che sono squalificati: al loro posto giocheranno Calabria come terzino destro e Okafor come attaccante esterno di sinistra.

Ma rispetto a giovedì contro lo Slavia ci saranno anche altri cambi nella formazione iniziale del Diavolo: turno di riposo in difesa per Kjaer e Gabbia e in attacco per Giroud. Il francese sarà sostituito da Jovic al centro dell'attacco milanista, mentre la coppia di centrali difensivi sarà quella compota da Thiaw e Tomori. Novità anche in mezzo dove tornerà titolare Bennacer, a fargli posto dovrebbe essere Adli. Quindi dovrebbero essere 6 i cambi rispetto alla partita di Europa League, ma la rosa resta assolutamente di livello. Anzi, tolto Leao, potrebbe benissimo essere una delle formazioni tipo da schierare contro avversari ben più pericolosi.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1)

16 Maignan

2 Calabria 28 Thiaw 23 Tomori 19 Theo Hernandez

14 Reijnders 4 Bennacer

11 Pulisic 8 Loftus-Cheek 17 Okafor

15 Jovic

All: Stefano Pioli

A disp.: 57 Sportiello, 83 Mirante, 74 Jimenez, 20 Kalulu, 23 Kjaer, 46 Gabbia, 38 Terracciano, 7 Adli, 80 Musah, 11 Chukwueze, 9 Giroud.

Indisponibili: Pobega

Diffidati: Musah, Loftus-Cheek, Theo Hernandez

Squalificati: Florenzi, Leao

Ballottaggi: /

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Sacchi

Assistenti: Peretti – Pagliardini

IV uomo: Colombo

VAR: Abisso

AVAR: Di Paolo

DOVE VEDERE MILAN-EMPOLI

Data: domenica 10 marzo 2024

Ore: 15.00

Stadio: San Siro, Milano

TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it