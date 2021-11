Probabile formazione Milan: trequarti inedita con Messias, Krunic e Alexis

Vigilia di Genoa-Milan, match che i rossoneri dovranno affrontare con il giusto piglio e la giusta mentalità per rialzarsi dopo il brutto scivolone in casa contro il Sassuolo. La trasferta ligure arriva al momento giusto, i rossoneri avranno subito la possibilità di rifarsi contro il Grifone allenato da un ex storico come Andriy Shevchenko. A poco più di 24h dal fischio d'inizio però c'è poco spazio per i sentimentalismi: andiamo a vedere nel dettaglio quali potrebbero essere le scelte di mister Pioli per la gara di Marassi.

TREQUARTI INEDITA - Contro il Genoa dovrebbe scendere in campo una trequarti inedita, mai utilizzata in stagione: probabile turno di riposo per Diaz e Leao, a Marassi dal primo minuto ci saranno, da sinistra a destra, Saelemaekers, Krunic e Messias. Alexis cambia fascia di competenza, ma ha già dimostrato di poterlo fare contro l'Atletico Madrid. Vista l'indisponibilità di Giroud e Rebic in avanti toccherà ancora ad Ibra, con Pellegri che parte dalla panchina.

SANDRO E FRANCK - Dopo il "turnover" di domenica in mediana torna quella che può essere considerata la coppia titolare: Tonali e Kessie saranno in campo dal primo minuto, Bennacer e Bakayoko tornano in panchina.

TORNA FIK - La bella notizia è il ritorno di Fikayo Tomori. Il difensore inglese, dopo aver saltato gli ultimi tre match per un problema all'anca, tornerà al centro della difesa di fianco a Simon Kjaer. Sugli esterni Theo Hernandez a sinistra, a destra invece di nuovo fiducia a Pierre Kalulu. In porta ci andrà Mike Maignan: ha recuperato e ovviamente sarà lui il titolare.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Messias, Krunic, Saelemaekers; Ibrahimovic. All.: Stefano Pioli.