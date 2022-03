Probabile formazione Milan: un cambio obbligato. Pioli conferma tutto

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La sfida di domani è una sfida importantissima. Non decisiva, ma certamente delicata. D'altronde, bisogna assolutamente che il Milan dia continuità di risultati alla bellissima vittoria contro il Napoli di domenica scorsa ed è per questo motivo che Stefano Pioli darà continuità anche di formazione.

Contro l'Empoli, infatti, il tecnico rossonero schiererà lo stesso 11 uscito vittorioso dal "Maradona", fatta eccezione per lo squalificato Theo Hernandez che sarà sostituito da Florenzi adattato, così come contro la Sampdoria, a sinistra. Per il resto tutto confermato, con Kalulu e Messias che dovrebbero vincere i rispettivi ballottaggi e Kessie ancora nel ruolo di trequartista centrale. Recuperati Ibrahimovic e Romagnoli, out per infortunio Bakayoko oltre al lungodegente Kjaer.

PROBABILE FORMAZIONE (4-2-3-1)

Maignan

Calabria, Kalulu, Tomori, Florenzi

Tonali, Bennacer

Messias, Kessie, Leao

Giroud



Ballottaggi: Kalulu-Romagnoli, Kessie-Brahim Diaz

Squalificato: Theo Hernandez

Diffidati: Brahim Diaz, Romagnoli

Indisponibili: Bakayoko, Kjaer