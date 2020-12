Probabile formazione: Tatarusanu in porta, si rivedono Conti e Duarte. Colombo centravanti

Il Milan ha cercato, e trovato, la qualificazione ai sedicesimi di Europa League con una giornata di anticipo. Un risultato che permetterà al tecnico emiliano di proporre diversi cambi a Praga, facendo riposare diversi giocatori fin qui impiegati con enorme frequenza. Gigio Donnarumma, Romagnoli e Calhanoglu sono rimasti a casa, così come gli ancora acciaccati Bennacer e Ibrahimovic. Calabria, Theo, Kessie e Rebic ci saranno, ma partiranno tutti dalla panchina.

CARTE MESCOLATE - Al posto di Donnarumma ci sarà Tatarusanu. L'ex Lione, dopo il debutto shock contro la Roma, aveva giocato proprio contro lo Sparta a San Siro. Una prova terminata senza subire reti. Davanti al portiere rumeno ci sarà una retroguardia profondamente rinnovata: a destra rivedremo Conti, mentre in coppia con Gabbia ci sarà Duarte. A sinistra, da adattato come all'andata, sarà schierato Diogo Dalot, tra l'altro autore del definitivo 3-0 a San Siro. Come schermo del quartetto difensivo ci saranno Sandro Tonali e Rade Krunic.

DI NUOVO COLOMBO - Nonostante la convocazione di Leao e la voglia di Rebic di sbloccarsi, Pioli opterà per una scelta conservativa, scegliendo Lorenzo Colombo per il ruolo al centro dell'attacco. Il giovane attaccante ha giocato da titolare altre due volte in questa stagione, contro il Bodo/Glimt (contro cui ha trovato anche il gol) e contro lo Spezia. Dietro al classe 2002 dovremmo vedere il tris formato da Castillejo, Brahim Diaz e Jens Petter Hauge.Possibile ballottaggio sulla trequarti, con Daniel Maldini in lizza per il ruolo di Diaz.

La probabile formazione rossonera:

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Conti, Duarte, Gabbia, Dalot; Tonali, Krunic; Castillejo, Brahim Diaz, Hauge; Colombo.