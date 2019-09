Probabile formazione - Un ballottaggio condiziona il modulo. Chance Conti

La sfida che prenderà il via domani sera alle 20.45 a San Siro sarà il derby della Madonnina numero 224 della storia. L'Inter ci arriva da favorita, nonostante la squadra di Conte non abbia brillato nel pareggio interno di Champions League contro lo Slavia Praga in settimana. Il Milan, invece, nonostante i 6 punti in tre partite, sembra essere più attardato rispetto ai cugini, non avendo ancora trovato una fisionomia ben definita. La gara di sabato sera non sfuggirà da questo assunto, dato che nella formazione probabile dei rossoneri ci sarebbe un dubbio di formazione, che verrà risolto solamente nella mattinata di domani. Le scelte di Marco Giampaolo, dunque, dovrebbero essere queste, al netto del ballottaggio di cui sopra.

CHANCE CONTI - In porta ci sarà, ovviamente, Donnarumma, sempre più responsabilizzato anche dalle parole di Boban in settimana. La squalifica di Calabria consentirà a Conti di avere quella grande chance a cui l'ex Atalanta ambiva da quando è tornato dall'ultimo infortunio. La linea difensiva verrà completata da Musacchio e Romagnoli in posizione centrale, con Rodriguez che verrà confermato sull'out di sinistra.

IN MEZZO VINCE L'ESPERIENZA - A centrocampo Bennacer dovrebbe accomodarsi nuovamente in panchina con Biglia, considerato da Giampaolo uomo di esperienza fondamentale in una partita ricca di tensioni come un derby, che dovrebbe partire davanti alla difesa dall'inizio. La linea mediana sarà completata da Kessie e Calhanoglu.

BALLOTTAGGIO CHE CONDIZIONA IL MODULO - Il ballottaggio di cui parlavamo precedentemente riguarda il reparto avanzato. Due sue tre sono sicuri del posto da titolare, ovvero Suso e Piatek. Il dubbio, che riguarda Paquetà e Rebic, condizionerà anche lo schieramento scelto. Con il brasiliano, favorito in questo momento sul croato, il Milan giocherebbe con il verdeoro dietro allo spagnolo e al polacco. Se dovesse giocare l'ex Eintracht Francoforte, invece, il Diavolo tornerebbe al 4-3-3 di Gattusiana memoria, con Suso e Rebic come ali.

Questa, dunque, la probabile formazione rossonera che scenderà in campo domani sera nel derby:

MILAN (4-3-1-2): Donnarumma G.; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Calhanoglu; Paquetà; Suso, Piatek.