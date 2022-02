Programmazione Lazetic: gli aggiornamenti sull'attaccante serbo (PODCAST)

Marko Lazetic non ha ancora assaporato il campo con la maglia del Milan, ma a tutto c’è un perché. L’attaccante serbo, arrivato nel mercato di gennaio per 5 milioni dalla Stella Rossa, sta seguendo un programma specifico di rimessa in forma e, a breve, tornerà ad allenarsi con il gruppo. Una tabella di marcia specifica, ben strutturata e studiata per lui, che vuole dare il suo contributo alla causa milanista.

Da quanto appreso, in quel di Milanello si è subito fatto ben volere. Lavoratore serio, concentrato, educato, si è presentato parlando già in inglese il che gli ha consentito di potersi far capire più facilmente dai compagni e dallo staff tecnico. Sta studiando per imparare l’italiano.

Nel podcast odierno, gli aggiornamenti sull’attaccante classe 2004.