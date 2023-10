Pulisic esemplare, Leao fenomenale: la coppia dei sogni batte la Lazio

Nel successo per 2-0 del Milan sulla Lazio, sono due le note positive che brillano più di tutte: i due assist di Rafa Leao e il ritorno al gol di Christian Pulisic. I due uomini più attesi tra i rossoneri lasciano il loro zampino nella vittoria di ieri sera. Due prestazioni incredibili per due giocatori considerati insostituibili, almeno in questo periodo di stagione. Per Rafa siamo già a tre gol e tre assist, mentre per Pulisic stessi gol di Leao e un assist.

Fenomenale

Leao è partito forte, confermandosi l’uomo in più del Milan. E' vero, c'è anche Okafor dalla panchina che può essere utile sia come vice Leao, sia come vice Giroud, ma quando il portoghese è in giornata non c'è storia, diventa l'incubo di tutti i difensori che lo devono affrontare. Una crescita esponeziale per il portoghese, che non smette di migliorare e partita dopo partita diventa sempre più decisivo per la squadra di Stefano, ora prima a quota 18 punti a pari merito con l'Inter.

Pulisic ancora decisivo

Dalla parte opposta, invece, c'è meno dinamismo ma più tecnica e più tattica. Christian Pulisic sta sorprendendo tutti per la sua duttilità e per la sua voglia di rendersi utile anche nella fase difensiva. Prendendo come esempio la gara di ieri sera contro la Lazio, si può parlare di un prestazione super per lo statunitense, che ha aiutato Calabria sulla corsia di destra con raddoppi sempre precisi e puntuali. E poi il gol, un gioiello di mancino dal limite dell'area su assist non perfetto di Leao: con questa rete, i rossoneri sono riusciti a sbloccare una gara veramente complicata fino a quel momento.