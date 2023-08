Pulisic: "Facile accettare il Milan, non ci ho dovuto pensare. La società e Pioli mi hanno fatto sentire desiderato"

Intervistato sul canale Youtube di Men in Blazer, Christian Pulisic ha parlato così del suo trasferimento al Milan: "Avevo un solo anno di contratto e di conseguenza era il momento adatto per cambiare club. È stato facile accettare il Milan, non ci ho dovuto pensare. Sono felice della mia decisione".

Sul Milan: "Prima di arrivare ho parlato con alcuni di RedBird e ho fatto una call con Pioli, vuoi sempre sentire un buon feeling e vuoi sentirti voluto. Ed è esattamente come mi ha fatto sentire ognuno del Milan con cui sono stato in contatto”.

Sui tifosi: "Il calore dei tifosi è bellissimo. Milano è una città incredibile. Quando sai di essere voluto dai tifosi, dal club e dal mister e quando sai di avere la loro fiducia è lì che hai il migliore rendimento in campo. Non ho dubbi a riguardo".

Sul ruolo: "Per ora ho giocato spesso a destra, ma con il mister abbiamo studiato anche altre posizioni. C’è un dialogo aperto su quella che sarà la mia posizione in campo. Ci sarà sicuramente occasione anche per giocare da trequartista”.

Su Musah: "È speciale averlo qui, è un mio amico oltre che compagno di nazionale. Il suo sorriso e la sua personalità sono di ispirazione per gli altri. Le sue qualità in campo le conosciamo tutti, in più mi aiuterà sicuramente con la lingua italiana”.

Sulle origini: "Mio padre ha un tatuaggio della bandiera italiana dedicato a mia nonna che era di origini siciliane, lei sarebbe sicuramente orgogliosa”.