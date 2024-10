Pulisic l'indispensabile: un ritorno al Milan che fa felice tutti

“Pulisic sta giocando troppo, proteggiamolo" questa l’uscita dell’altro ieri del commissario tecnico della Nazionale di calcio degli States. Ed alla fine chi ha rinunciato a Pulisic è stato proprio Pochettino, che dopo averlo utilizzato contro Panama, decide di rimandare a casa il calciatore del Milan, e di non convocarlo per l’amichevole contro il Messico.

Al di là di tutto, nessuno può fare a meno di Pulisic, questa è la verità. Nella partita contro Panama “Capitan America” ha giostrato come esterno alto a sinistra diversamente da come fa nel Milan, a completare il reparto con Sargent ed Aaronson; ruolo di esterno sinistro che di fatto è la posizione che ha maggiormente ricoperto in carriera tra Borussia Dortmund e Chelsea. Ma a destra o sinistra non cambia, grande gara e grande assist per l’altro rossonero Yunus Musah che ha siglato, proprio su suggerimento di Pulisic, l’1-0 ad inizio ripresa.

Che sia con la nazionale o con il club, Christian Pulisic determina in ogni circostanza.

Tornando alla polemica alzata in conferenza stampa, ci spieghi poi il signor Pochettino come potrebbe mai il Milan privarsi lui, come potrebbe mai concedergli turni di riposo, quando propone con disarmante continuità prestazioni come quelle che sono apparse anche davanti ai suoi occhi nella partita di ieri contro Panama. Si metta dunque l’anima in pace l’ex tecnico di Tottenham e Psg, di Pulisic ce n’è uno, è stipendiato dal Milan, ed il Milan non può certo privarsene per fare un piacere a lui. Anzi se vuole, come ha fatto in questa circostanza, lo faccia riposare lui e gliene saremo tutti molto grati.

di Gianmarco D’Orsi