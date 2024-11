Pulisic, Reijnders e Morata, che affari! Tre investimenti "contenuti" per tre giocatori top

Lo scorso 3 settembre, durante la presentazione di Tammy Abraham, Giorgio Furlani, ad rossonero, ha risposto così alla domanda su come mai invece di fare un all-in su un solo giocatore il Milan preferisce fare più colpi da circa 20 milioni: "Nel calcio si focalizza sul prezzo e non sul valore. Noi siamo convinti di aver preso giocatori forti che contribuiranno ai successi del Milan". Parole che fanno capire bene la strategia sul mercato del Diavolo e che diventano ancora più significative quando si pensa in particolare a tre acquisti delle ultime due estati, vale a dire Christian Pulisic, Tijjani Reijders e Alvaro Morata.

LEADER TECNICO - I primi due sono arrivati a Milanello a titolo definitivo nel 2023 rispettivamente da Chelsea e AZ Alkmaar per una cifra intorno ai 20 milioni di euro, mentre lo spagnolo è stato comprato dal Diavolo lo scorso luglio dall'Atletico Madrid per circa 15 milioni di euro. Tre investimenti piuttosto "contenuti" (soprattutto vedendo i prezzi che circolano ormai nel mondo del calcio) per tre giocatori che sono diventati tre elementi imprescindibili e che fanno la differenza nel Milan attuale. Pulisic, dopo i 15 gol segnati nella stagione 23-24, è in questo momento il miglior marcatore della squadra rossonera con 7 reti segnati in tutte le competizioni e il leader tecnico indiscusso della formazione di Paulo Fonseca.

TIJJI E ALVARO - Alle sue spalle, in questa speciale classifica, c'è Reijnders con 4 gol: l'olandese è uno dei giocatori del Milan che che è cresciuto di più in queste ultme due stagioni, tanto da attirare l'attenzione anche di alcuni top club come il Manchester City (il suo valore è triplicato rispetto a quando è sbarcato a Milanello). Ma in via Aldo Rossi non hanno nessuna intenzione di privarsene e per questo è già avviata la trattativa per il rinnovo di contratto. Morata è arrivato solo da pochi mesi, ma per far capire la sua importanza all'interno dello spogliatoio del Diavolo basta sentire le parole di Fonseca nei suoi confronti: "Alvaro per me è un giocatore importantissimo, non solo come giocatore ma come professionista. È un giocatore molto molto intelligente che sta facendo molto bene, è importantissimo per la nostra squadra. Ha bisogno di giocare, quello che sta facendo per la squadra è decisivo per noi. Giocare qui è speciale per lui, ma mi aspetto di avere Alvaro come lo abbiamo avuto durante la stagione. Ha lavorato tanto per la squadra con tanta energia" le parole del portoghese nella conferenza pre-Real Madrid.