Pulisic torna a Milanello: Pochettino lo risparmia per l'ultima amichevole. Ecco quando rientra

Come riportato direttamente dal ritiro della Nazionale Americana di Pochettino, l'esterno rossonero Christian Pulisic tornerà a Milanello con netto anticipo.

Nessun problema fisico per il numero 11 del Milan, protagonista con Musah della vittoria su Panama: il c.t. degli Usa, che lo ha visto stanco, lo lascia tornare alla base senza trattenerlo per l'amichevole in Messico. La scelta presa dal c.t. dalla nazionale Usa in queste ore di sicuro sarà molto gradita al mondo milanista.

Christian è infatti stato lasciato libero di rientrare a Milano in netto anticipo sulla tabella di marcia: martedì l'attaccante rossonero sarà a Milanello e di nuovo a disposizione di Paulo Fonseca.

Pulisic potrà lavorare con calma e recupeare dalla stanchezza accumulata in questi giorni di grandi impegni, e potrà preparare con cura la partita di campionato contro l'Udinese.

I numeri di Pulisic: un avvio da top player

Dopo aver avuto un grande impatto l'anno scorso con la migliore stagione della carriera, quest'anno sta facendo anche meglio. L'ex Chelsea al momento è in striscia aperta di gol da quattro partite consecutive di campionato: Venezia, Inter, Lecce e Fiorentina.

I numeri in Serie A parlano chiarissimo: Pulisic ha già segnato 5 gol e messo a referto 2 assist, in appena sette giornate. Fa rabbia pensare che due reti siano state "sprecate" nelle sconfitte esterne con Parma e Fiorentina. A questi numeri va aggiunto anche il gol contro il Liverpool nella prima di Champions League. Il vero top player del Milan è nato in Pennsylvania.