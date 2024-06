Quale sarà il futuro di Morata? Voci dalla Spagna: in corsa anche il Milan, clausola da 12 milioni

Quale sarà il futuro di Alvaro Morata? Se lo chiedono in Spagna soprattutto dopo le recenti dichiarazioni dell'attaccante dell'Atletico Madrid: "Sono pronto ad andare via. Se leggo che vogliono ingaggiare otto attaccanti allora capisco che non sono la priorità del club. Non posso restare qui e non giocare". Nel suo contratto, che scade nel 2026, è presente una clausola rescissoria piuttosto abbordabile da 12 milioni di euro.

VOCI DALLA SPAGNA - Il legame tra Morata e l'Italia è da sempre molto forte, anche perchè sua moglie è italiana e le cose migliori in carriera le ha fatte vedere probabilmente alla Juventus. Il club bianconero osserva con attenzione la situazione, ma non è l'unica squadra italiana che segue il 31enne spagnolo: voci dalla Spagna parlano infatti anche di un interesse anche di Milan e Roma che sono al lavoro per sostituire rispettivamente Giroud e Lukaku. I rossoneri continuano ad avere Joshua Zirkzee in cima alla lista della preferenze, ma viste le difficoltà per arrivare ad un accordo con il suo agente sulle commissioni i dirigenti milanisti stanno valutando anche altre piste, tra cui appunto anche Morata.

DOPO L'EUROPEO - Lo spagnolo, al momento, non vuole pensare al futuro, ma è concentrato solo sull'Europeo con la sua nazionale. Non vuole distrazioni e ha già fatto sapere che prenderà una decisione definitiva solo dopo la fine della competizione europea. Qualche giorno fa, intervistato dopo la gara della Spagna contro l'Italia, Morata ha commentato così le voci su un suo possibile ritorno in Serie A: "Se mi rivedrete in Italia? La verità è che non lo so. In vacanza di sicuro perché vengo sempre, è un posto bellissimo: la mia seconda casa". Per ora Alvaro non si sbilancia e resta in attesa di novità sul suo futuro. Ma prima c'è da pensare al presente e ad un Europeo ancora tutto da giocare.