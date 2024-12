Quando un peccato ha bisogno di un alibi, è già un crimine: Fonseca cerchi soluzioni e meno lamentele

Il giorno dopo è sempre utile per poter approfondire e capire meglio le problematiche successe in campo, e in questa stagione nel Milan si possono affrontare sempre tanti temi. Dalle lamentele di Fonseca per l'arbitro a un atteggiamento senza alcun senso nella ripresa, quasi a voler strappare un pareggio con la sola idea di difendersi tutto il tempo. Così non va. Il mio focus sul momento della squadra.

Fonseca e la scusa dell'arbitro: giusto a metà

E' doveroso ammettere che il gol di De Ketelaere è irregolare. Il fallo è netto perchè il belga si appoggia con le mani sopra la schiena di Theo, impedendo al francese di staccare in volo. Però, tolto questo episodio la partita non era finita lì. Il secondo tempo? La mancanza di idee una volta sostituito Pulisic? Cerchiamo di parlare di calcio qualche volta, e non sempre deviare su altri argomenti. Fonseca fa bene a provare a difendere la sua squadra contro un'ingiustizia arbitrale, ma finisce tutto così? No, ci sono altri importanti problemi. Altrimenti la classifica sarebbe decisamente più piacevole da guardare.

La classifica piange

La quindicesima giornata di Serie A si è aperta con le vittorie di Inter e Atalanta, che hanno battuto rispettivamente il Parma per 3-1 e il Milan per 2-1. Successi importantissimi per entrambe ma è la Dea a sognare sempre più in grande, visto il primato in classifica in solitaria, anche se con una partita in più rispetto ai nerazzurri e al Napoli che domenica sera avrà l'opportunità di tornare in testa in caso di vittoria contro la Lazio. I rossoneri restano al settimo posto, poveri di speranze finora ma con un calendario che nelle prossime partite potrà, si spera, ridare qualche soddisfazione a Fonseca e ai suoi. Obiettivo campionato che diventa sempre più improbabile, ma occhio anche alla qualificazione in Champions. Con una media punti così bassa serve un filotto di partite vincenti.

Theo dove sei?

Polemiche extra calcio a parte, vogliamo parlare solo di campo e di partite. Dove è il vero Theo? Il francese ancora una volta delude le aspettative, sbaglia in occasione del gol-fallo di CDK e passa la maggior parte della partita in difesa, rintanato nella sua metà campo. Si vede solo in occasione del bel passaggio a Leao in occasione del gol, ma per il resto.. niente di concreto. Ci saranno sicuramente ulteriori sviluppi in merito alla sua vicenda, ma la situazione di Theo in questa diventa è diventata problematica e priva di sentimento.