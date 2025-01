Quanto vale l'ingresso agli ottavi? Vincere a Zagabria avrebbe un impatto economico significativo

Gli ottavi di finale per il Milan non significano solo schivare due partite di playoff, insidiose per l'avversario e per le energie da sprecare. E non solo perché permetterebbe ai rossoneri di poter programmare il famigerato recupero della partita di campionato contro il Bologna. Entrare subito tra le prime otto vorrebbe dire avere anche un significativo ritorno economico, vediamo come:

La riforma della nuova Champions League ha portato delle modifiche anche nell'importo del montepremi e nella sua distribuzione. I rossoneri hanno già incassato 18.62 milioni per essersi qualificati nella League Phase (3 milioni in più rispetto al precedente format). Inoltre le cinque vittorie fin qui ottenute in campo hanno garantito 10.5 milioni (2.1 milioni a vittoria).

Quanto pesa la partita contro la Dinamo Zagabria? Tantissimo a livello economico. La UEFA ha deciso di distribuire parte dei ricavi alle partecipanti in base al piazzamento in classifica: 183.15 milioni saranno suddivisi in 666 quote da 275mila euro distribuite tra le 36 squadre. L'ultima in classifica prenderà solo una quota, la prima ne prenderà 36. Per intenderci il Milan, attualmente sesto in classifica, avrebbe un ulteriore premio di 8 milioni e 525 mila euro. Cifra che salirebbe in caso i rossoneri dovessero conquistare una posizione più alta. Il terzo posto, il migliore a cui la squadra di Conceiçao può ambire, vale 9.35 milioni; il quarto 9.075 e il quinto 8.8.

L'ingresso tra le prime otto inoltre porterebbe a un bonus di ulteriori 2 milioni più altri 11 per l'accesso agli ottavi di finale. Vincere contro la Dinamo Zagabria renderebbe tutto automatico, oltre a garantire altri 2.1 milioni per la vittoria su partita singola. Senza fare troppi calcoli, la trasferta croata deve portare a una vittoria per avere più benefici possibile.