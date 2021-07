Quel denominatore comune con l’Ajax...

Prossima fermata, Old Trafford. Uno stop che potrebbe richiedere diverse settimane per avere un senso. Tempo che sarebbe impiegato per portare l'olandese Donny van de Beek nella Milano che conta. Già, quell'Olanda - o meglio, Paesi Bassi a voler degli abitanti - che tanto è cara e legata a via Aldo Rossi e che potrebbe tracciare la nuova via del club. Un filo conduttore, dunque, che porterebbe a Tadic, che ha già strizzato l'occhio ma che è invedibile per l'Ajax, a Ziyech, ex-amsterdammer ora al Chelsea che potrebbe giungere in prestito, e proprio a van de Beek, un'imperdibile occasione di fine mercato.

CASTING - Il Milan studia e valuta il curriculum di ogni trequartista, aprendo così un vero e proprio casting. Le qualità ricercate sono tecnica, duttilità ed esperienza, ma un occhio di riguardo va sicuramente al prezzo. E van de Beek rispetterebbe ogni tipo di canone ricercato, anche se il Manchester United vorrebbe cederlo solamente a titolo definitivo per poter rientrare, almeno parzialmente, nei quasi 40 milioni spesi l'estate scorsa. Per questo, il Milan dovrà aspettare i saldi stagionali, che potranno presentarsi di settimana in settimana. Sia per lui che per gli altri giocatori che hanno un comune denominatore con l'Ajax, aka quelli meglio recensiti dalla società rossonera, in primis da Paolo Maldini. Detto ciò, con molta probabilità, il profilo del trequartista del Milan che verrà - escludendo il ritorno in prestito di Brahim Diaz - potrebbe essere l'ultimo innesto della campagna acquisti estiva. Ma Pioli vorrebbe anticipare i tempi per non farsi trovare impreparato agli inizi di settembre. Saranno settimane lunghe ed estenuanti per il tassello fondamentale degli schemi del tecnico parmense.