Questo è il vero Leao. Gol e assist: Rafa si esalta con il nuovo modulo

Per restare aggrappato alle ultime speranze di qualificarsi all'Europa, il Milan doveva fare solo una cosa ieri sera in casa dell'Udinese, cioè vincere. E lo ha fatto con un netto 4-0 e con una delle prestazioni migliori della stagione. Il grande protagonista del match è stato Rafael Leao che ha aperto le marcature nel primo tempo con un gran destro a giro che si è insaccato all'incrocio e poi ha fornito l'assist per il poker rossonero di Tijjani Reijnders.

IL VERO LEAO - Come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, Leao sale così a quota 11 reti e 11 assist in 44 gare tra tutte le competizioni. In pratica, ogni due partite o segna o serve un passaggio vincente ai compagni. Numeri non banali, anche se resta sempre la sensazione che uno con le due doti e il suo talento potrebbe fare molto di più. In questo finale di stagione, in cui c'è un posto in Europa da provare a conquistare e una Coppa Italia da provare ad alzare, al Milan serve questo Leao che, come altri suoi compagni (Theo Hernandez su tutti) sembra aver trovato grande giovamento dal nuovo modulo scelto da Sergio Conceiçao che ieri a Udine ha schierato la sua squadra con il 3-4-3.

OK IL NUOVO MODULO - A confermare che il nuovo assetto tattico piace a Leao è stato lo stesso numero 10 milanista dopo la partita: "Siamo più compatti in difesa, ma allo stesso tempo più liberi in attacco. Mi trovo bene con i compagni, mi hanno cercato spesso, anche Luka e poi Abraham quando è entrato. Possiamo fare bene con questo assetto". Avanti con il 3-4-3 dunque? Dopo la prestazione di ieri, sarebbe strano se Conceiçao non lo confermasse nelle prossime partite, a partire da quella in programma a Pasqua contro l'Atalanta. Il nuovo modulo sembra esaltare Leao, le prossime gare diranno se è veramente così o se a Udine è stato solo un episodio.