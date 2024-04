Questo Milan non è da big match: ecco tutti i KO in stagione contro le 'grandi'

Non è un Milan da big match. Questo è quello che sta dicendo la stagione 2023/24. Sono diversi i passaggi a vuoto della squadra negli scontri diretti, considerando anche la Champions League: il dato dice 7 vittorie e altrettante sconfitte su 18 partite. 4 i pareggi.

Ogni partita ha una sua storia e in alcuni casi si è trattato di circostanze particolarmente sfortunate e in periodi in cui la frequenza infortuni ha inciso tantissimo, nello specifico questi sono i ko:

Serie A, 16 settembre, Inter - Milan 5-1

Serie A, 22 ottobre, Milan - Juventus 0-1

Champions League, 25 ottobre, Paris Saint-Germain - Milan 3-0

Champions League, 28 novembre, Milan - Borussia Dortmund 1-3

Serie A, 9 dicembre, Atalanta - Milan 3-2

Coppa Italia, 10 gennaio, Milan - Atalanta 1-2

Europa League, 11 aprile, Milan - Roma 0-1

Come nel caso del ko contro la Roma, un'altra partita dove fu sbagliato completamente l'approccio fu il derby d'andata: il gol di Mkhitaryan dopo 5 minuti stravolse del tutto i piani dei rossoneri, storditi dal raddoppio anche prima dell'intervallo. Il ko subito contro i giallorossi, arrivato comunque in modi diversi, è figlio della stracittadina. O, meglio, delle stracittadine: per ammissione di Daniele De Rossi. Anche lì Pioli fu incartato da Inzaghi, la fascia sinistra limitata anche se in parte (Leao segnò la rete del provvisorio 2-1) e in mezzo al campo gli interpreti hanno dannatamente faticato.

Fu una notte di orrori anche a Parigi, dove la squadra arrivava già da un periodo poco brillante e anche al Parco dei Principi la catena di sinistra fu particolarmente criticata per il suo apporto ampiamente inferiore al potenziale. L'approccio in quel caso non fu sbagliato, tuttavia dopo il gol incasasto da Mbappé quel Milan si sciolse letteralmente.

Contro la Juve i bianconeri trovano una vittoria sporca e fortunata, con la partita indirizzata dall'espulsione di Thiaw nel primo tempo. I problemi di organico si notavano già dalla presenza tra i pali di Antonio Mirante, assente in Serie A dall'aprile 2021. Col Dortmund va male tutto ciò che può andare male, dal rigore fallito da Giroud a quello subito dopo per i tedeschi da Reus. A proposito di emergenza in quella serata perdiamo in corsa Thiaw, con Pioli costretto a far giocare Krunic come centrale di difesa. Ko beffardi contro l'Atalanta, una con un gol incassato al 95', l'altra per un rigore non dato all'ultimo secondo. In Coppa Italia la grave colpa è aver abbassato subito la guardia dopo il primo gol.

Le vittorie, quando sono arrivate, sono state quasi tutte convincenti ad eccezione forse di quella di ritorno contro la Lazio. Una squadra a cui viene permesso di esprimere il proprio calcio e lo fa nella sua bellezza. Tolta la Roma di Mourinho, squadra che puntano a giocare a viso aperto. E anche i pareggi sono figli di gare dove chi ha più rimpianti è il Milan, nello specifico:

Vittorie:

Serie A, 1° settembre, Roma - Milan 1-2

Serie A, 30 settembre, Milan - Lazio 2-0

Champions League, 7 novembre: Milan - Paris Saint-Germain 2-1

Champions League, 13 dicembre: Newcastle - Milan 1-2

Serie A, 14 gennaio: Milan - Roma 3-1

Serie A, 11 febbraio: Milan - Napoli 1-0

Serie A, 1° marzo: Lazio - Milan 0-1

Pareggi:

Champions League, 19 settembre: Milan - Newcastle 0-0

Champions League, 4 ottobre: Borussia Dortmund - Milan 0-0

Serie A, 29 ottobre, Napoli - Milan 2-2

Serie A, 25 febbraio: Milan - Atalanta 1-1