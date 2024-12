Rabbia e volontà per zittire le critiche: adesso Emerson Royal vuole conquistare tutti

vedi letture

Dopo la bella vittoria in campionato contro l'Empoli, per il Milan di Fonseca è giunto il momento di pensare anche ad un'altra importante competizione. La Coppa Italia è un trofeo che manca da tanto, troppo tempo nella bacheca del Milan (l'ultima nella stagione 2002\2003). La gara contro il Sassuolo, in programma domani alle 21.00 a San Siro valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia rappresenta il primo ostacolo da superare per poter arrivare in fondo al percorso. Fonseca opta per il turnover, ma guai a sottovalutare l'impegno. Il focus di quest'oggi però lo dedichiamo ad Emerson Royal, spesso al centro delle critiche ma da diverso tempo in netto miglioramento.

Impegno e lavoro: così Emerson vuole conquistare tutti

Il terzino brasiliano è stato criticato fin da prima che arrivasse al Milan e senza nemmeno vederlo in campo con la maglia rossonera, i tifosi lo avevano già bollato come bidone e scarso. Come succede spesso, il pensiero dei tifosi, espresso come sempre sui social, ha influenzato anche quello di media e giornalisti. La realtà, se vogliamo è un'altra. Emerson ha sì degli evidenti limti tecnici e tattici, ma la grande corsa e impegno che il brasiliano mette nelle sue giocate, anche di grande attenzione tattica, è notevole. Si è spesso fatto il confronto tra lui e Calabria. Ciò che salta all'occhio è l'importante fisicità dell'ex Tottenham, dote chiave per giocare in Serie A, se poi dovessero arrivare anche qualche assist o gol.. non sarebbe affatto male, ma tempo al tempo. Il tifoso medio milanista dopo la bella prova di Empoli, potrebbe iniziare a rivalutare seriamente Emerson Royal.

I complimenti di Franco Ordine

"Non dimentichiamo un particolare: solo una settimana prima, dopo la sfida con la Juve e lo 0 in condotta, arrivarono fischi impietosi e meritati dimenticati ieri dopo gli olè del pubblico pronto ad ammirare non solo i rischi ridotti in fase difensiva ma anche le geometrie di numerose giocate. Persino Emerson Royal, finito spesso nel mirino della critica oltre che dei tifosi quale anello debole del mercato estivo, va incontro a una prestazione di qualche soddisfazione. Certo, gli giova avere davanti la protezione di Musah e la pigrizia di Pezzella da limitare ma proprio dal suo piede partono una serie di suggerimenti e cross mai registrati prima".