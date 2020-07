Rangnick-Milan, salta tutto. L'agente: "Non è il momento giusto per lavorare insieme"

Arriva l'importante conferma del mancato accordo tra Ralf Rangnick e il Milan. L'agente del tedesco, Marc Kosicke, ha parlato alla BILD, confermando che Rangnick non si trasferirà in rossonero: "Il Milan e Ralf Rangnick hanno concordato che non è il momento giusto per lavorare insieme. Per questo motivo, tenendo conto dei buoni risultati con Pioli, è stato deciso che Rangnick non assumerà un ruolo nel Milan".