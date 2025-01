Rashford-Milan, cosa serve sapere: perché lo United lo vende e com'è dentro e fuori dal campo

Marcus Rashford è un obiettivo del Milan per rinforzare il reparto offensivo a gennaio. I rossoneri ci provano, situazione non semplice per l'ingaggio e il contratto dell'attaccante. Rispondiamo di seguito a qualche domanda riguardo la situazione:

Cosa sta portando il Manchester United a valutare la cessione di Marcus Rashford

Non sembra felice da un po’ e ci sono state preoccupazioni per la sua vita fuori dal campo. È il secondo stipendio più alto del club con 315mila sterline a settimana, ma non ha fatto abbastanza per giustificare quel contratto. Lo ha firmato dopo aver segnato 30 gol nella prima stagione del Ten Hag nel 2022-23, ma ha segnato solo 8 gol la scorsa stagione e 7 finora in questa stagione. Lo United sta lottando per rispettare le regole di profitto e sostenibilità e la vendita di giocatori cresciuti nel vivaio vale il 100% di profitto in bilancio, quindi vendere Rashford diventa ancora più importante. È lo stesso motivo per cui lo United potrebbe ascoltare offerte per Mainoo e Garnacho quando ciò sarebbe stato impensabile un anno fa. Inoltre, il sistema di gioco di Ruben Amorim prevede molto pressing e Rashford non ha l’etica del lavoro per questo.

Come pensa il Manchester United di poter cedere un giocatore difficilmente collocabile?

La soluzione del prestito sembra la più probabile in caso di cessione a gennaio. Ci sono due problemi con qualsiasi accordo. La questione più importante è quanto dello stipendio di Rashford lo United è disposto a pagare mentre è in prestito. A parte l’Arabia Saudita, nessun altro club pagherà 315mila sterline a settimana. L'altro problema è l'entità della costi del cartellino nel caso in cui vi sia l'obbligo di riscatto alla fine del prestito. Lo United ha affrontato un problema simile con Jadon Sancho e il Borussia Dortmund lo scorso gennaio. Alla fine Sancho ha trascorso la seconda metà della stagione al Dotmund, poi è tornato e si è unito al Chelsea in prestito per questa stagione con obbligo di riscatto. Rashford vuole un club e un campionato competitivi che gli diano la possibilità di tornare nella nazionale inglese. Soddisfare tutte queste discriminanti sarò decisivo per capire dove andrà.

Il Milan è alla ricerca di una punta. Rashford in questi anni ha giocato in più ruoli, ma qual è la sua collocazione ideale in campo?

Sulla fascia sinistra, entrando con il piede destro più forte. Quando Luke Shaw è in forma ha dato vita a una gran bella catena di sinistra, con i due che si sono combinati perfettamente, Può giocare anche a destra dove il suo ritmo è ancora efficace. È veloce e tecnicamente bravo sulla palla con un potente tiro di destro. Ha giocato molte volte al centro, ma non è un finalizzatore di livello mondiale.

Enfant prodige al Manchester United, la sua carriera poteva essere migliore rispetto alle aspettative degli esordi, anche se ha giocato 426 volte per la squadra della sua infanzia, segnando 138 gol con 63 assist ed è diventato una delle stelle più redditizie dello United. La sua sembrava una favola quando ha esordito con Louis van Gaal, ma probabilmente non ha soddisfatto le aspettative e i suoi problemi fuori dal campo hanno gettato una nuvola sulla sua carriera. Molti tifosi dello United non saranno dispiaciuti di vederlo andar via.

I problemi fuori dal campo di Rashford

Marcus Rashford è un ragazzo tranquillo e timido che, tuttavia, ha sviluppato una reputazione per la "socializzazione". Ten Hag lo ha ripreso per essere uscito a festeggiare il suo compleanno in un night club dopo che lo United ha perso contro il Manchester City e lo ha escluso dalla partita di FA Cup contro il Newport la scorsa stagione dopo che si era ubriacato a Belfast e aveva saltato l'allenamento. Uno dei motivi per cui è stato escluso di recente è stato perché Amorim ha scoperto che era uscito prima della partita contro l'Everton.